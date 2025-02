Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu: novità importanti dalla Continassa sulle condizioni del francese. Cosa filtra sul suo recupero per Verona e Atalanta

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: arrivanodel difensoresul suoSecondo quanto riferito da Francescotti a Sky Sport 24, è una giornata di riposo oggi per la Juventus ma alcuni giocatori infortunati si stanno comunque recando allaper continuare il loro percorso di.Tra questi c’è Pierre, ancora ai box per una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Ilpotrebbe già rientrare con il, ma per evitare rischi potrebbe rimandare il ritorno in campo al match del 9 marzo con l’.Leggi su Juventusnews24.com