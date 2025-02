Internews24.com - Infortunio Darmian, c’è la possibile data del rientro dell’esterno nerazzurro. I dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazione, aggiornamenti importanti circa le condizioni. Spunta laper il ritorno in campoL’infermeria dell’Inter non si è ancora svuotata, tuttavia ci sono buone nuove per quanto riguarda Thuram che è stato praticamente recuperato. Lo stesso non si può dire di, l’esternoè uscito dolorante in seguito all’rimediato durante la gara di Coppa Italia contro la Lazio.Come riporta Tuttosport, il giocatore si è sottoposto nella giornata di ieri ad esami strumentali per valutare l’entità del problema. L’esito ha evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra; la situazione dunque sarà monitorata e rivalutata la prossima settimana. La speranza di Inzaghi è che possa riavere a disposizione l’esterno per Inter-Udinese in programma il 30 marzo.