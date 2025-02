Liberoquotidiano.it - "Informatevi, questo aspetto è inquietante": la madre di Holger Rune umilia i tennisti anti-Sinner

Non solo, ma anche laAneke, si schiera in modo netto in favore di Janniksul cas-Clostebol. Secondo Haneke, infatti, iche hanno criticato il numero uno del mondo dovrebbero essere molto cauti, poiché un episodio simile potrebbe riguardare chiunque nel circuito professionistico. Parole consegnate ai social e subito dopo condivise anche dal figlio. Parole che suonano come monito: "Se prendete un po' di informazioni sul Clostebol vedrete quanto sia spaventosamente facile trasferirlo da persona a persona se utilizzato da terzi - ha premesso la signora Haneke -.è l'più sinistro di tutta la vicenda. Pensate a qufans i giocatori danno la mano, quante superfici toccano. Non possono restare isolati da tutti e mangiare banane biologiche tutto il giorno per paura di un test che mostri 0,00000000001 di tracce di qualcosa", ha rimarcato.