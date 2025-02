Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio verrà rilasciato su PS5 ad aprile, per un noto giornalista

Secondo una recente indiscrezione riportata dalTom Warren di The Verge,debutterà su PS5 nel mese di2025. Microsoft non ha ancora confermato ufficialmente la data, ma la notizia sta già generando attesa tra i fan. Il titolo di MachineGames ha già conquistato milioni di giocatori su PC e Xbox, ricevendo ottimi giudizi dalla critica, con l’uscita su PlayStation 5 che potrebbe aumentare ulteriormente la sua popolarità.è stato annunciato per PS5 con una finestra di lancio primaverile, ma secondo Tom Warren, il colosso di Redmond avrebbe già deciso internamente che il mese di rilascio sarà. Tuttavia, questa scelta solleva alcuni dubbi, considerando che Forza Horizon 5 arriverà su PS5 il 29. Il rischio è che due giochi di grande richiamo vengano lanciati nello stesso periodo, dividendo l’attenzione e il pubblico.