Scuolalink.it - Indennità di vacanza contrattuale 2025: prime quote ad aprile, nuovi aumenti a luglio

Leggi su Scuolalink.it

Con ilinizia una nuova fase per il personale scolastico, con l’introduzione dell’diprevista dalla Legge di Bilancio. Un’ulteriore speranza di riscatto per i docenti e i dipendenti delle scuole, che da anni combattono contro stipendi bassi e crescenti disagi economici. Tuttavia, gli importi previsti, seppur apprezzabili, non riescono a colmare .diadScuolalink.