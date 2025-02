Ilrestodelcarlino.it - Incontro a Borello sulla sicurezza

Lunedì 3 marzo, alle ore 18.30, all’hub di comunità di(Piazza San Pietro in Solfrino, 465) si terrà unpubblico incentrato sul tema dellaurbana. Nella frazione cesenate la preoccupazione è molto alta per il mantenimento delladopo la vicenda dei rapinatori col machete in un bar del centro del paese. L’appuntamento, promosso ed organizzato dall’amministrazione comunale anche a seguito delle sollecitazioni provenienti da alcuni consiglieri comunali, vedrà la partecipazione di sindaco, assessori, consiglio di quartiere e rappresentanti delle Forze dell’ordine. L’, esteso anche alle associazioni del territorio, sarà aperto a tutta la cittadinanza.