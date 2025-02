Thesocialpost.it - Incidente spaventoso in Italia, padre e figlia schiacciati così mentre viaggiavano insieme

Un tragicostradale ad Ardesio (in provincia di Bergamo) ha provocato la morte di Carlo Remigio Ceresoli, 61 anni, di Villa d’Ogna, e il ferimento grave delladi 25 anni. Lo scontro frontale con un camion ha avuto luogo intorno alle 8 di venerdì 28 febbraio, in via d’Acquacc, vicino alla carrozzeria Neri. Leggi anche: Decreto bollette, via libera dal Cdm: tutte le norme, cosa cambia per famiglie e impreseLa giovane è stata trasportata d’urgenza in elicottero agli Spedali Civili di Brescia a causa dei traumi alla testa, al volto e agli arti. Il, alla guida dell’auto, è deceduto sul colpo. Il conducente del camion, invece, è rimasto illeso e non ha necessitato di cure ospedaliere.A seguito dello schianto, la strada provinciale 49 è stata chiusa e il traffico deviato verso il centro del paese.