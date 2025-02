Sportnews.eu - Incidente per la Haas di Bearman sul tracciato di Sakhir: durante il test esplode il cofano della vettura

Terzo giorno di prove suldi, in Bahrein, perare le vetture prima dell’inizio del Mondiale: indicente per ladi.È terminato il terzo giorno di prove suldi, in Bahrein, Medio Oriente, dove le scuderie stanno affrontando i primiprima di dare il via al mondiale di Formula 1, previsto per metà marzo. I team sono soddisfatti deie delle prove in pista. Nelle ultime ore, hanno parlato in conferenza stampa Lando Norris di McLaren, Max Verstappen di Red Bull, e Lewis Hamilton di Ferrari.La monopostodi(Sportnews.eu)Tutti e tre i piloti, che poi saranno i protagonistinuova stagione, hanno messo in evidenza positività, ironia e un certo senso di leggerezza e di serenità. C’è grande emozione per l’avvionuova stagioneFormula 1, e nei box l’atmosfera è rilassata e pacifica.