Inchiesta Gs (Carrefour Italia) sui serbatoi di manodopera, risarcimento da 60 milioni e inchiesta verso l'archiviazione

A poco meno di un anno dall’e dal sequestro di 64,7di euro sui cosiddetti “di”, la società GS spa del gruppo dei supermercatiha versato oltre 60di euro a titolo di. È emerso da un’udienza, davanti al giudice per le indagini preliminari Luca Milani, che avrebbe dovuto decidere su una misura interdittiva della pubblicità a carico di GS, chiesta dai pm, con istanza poi revocata proprio a seguito del versamento.Indagine che, dunque, va, come accaduto già per i casi che hanno riguardato altri colossi del settore, come Ups che nel maggio dello scorso anno aveva versato 86di euro. Venerdì, tra l’altro, erano in programma altre tre udienze, sempre davanti al gip Milani a seguito di indagini del pm Storari e di richieste interdittive sulla pubblicità, per AmazonTransport srl (sequestro da oltre 121), GXO Logistics Italy (sequestro da oltre 83,9) e FedEx Express Italy (sequestro da oltre 46,6).