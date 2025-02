Ilrestodelcarlino.it - Incendio Inalca e Quanta. Il Ministero rassicura: "Nessun licenziamento". Cgil: "Individuati altri siti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra i circa 400 lavoratori impiegati negli stabilimentiStock&Go, distrutti dall’dell’11 febbraio, "l’Ispettorato nazionale del lavoro ha comunicato che, al momento, non sono stati prospettati licenziamenti, sia perché l’azienda conta di riassorbire parte dei dipendenti instabilimenti del Gruppo, sia perché sono stati attivati tavoli di lavoro con le organizzazioni sindacali e con i competenti uffici delle amministrazioni interessate per il ricorso agli ammortizzatori sociali". Lo fa sapere la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci, nella risposta ad un’interrogazione sulla vicenda presentata dal deputato del gruppo misto Aboubakar Soumahoro. Sugli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori attivabili, la viceministra cita poi "l’integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale", prevista da una legge del 2015 che – ricorda Bellucci – "può essere richiesta quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione dell’azienda".