In via Cavallotti e a San Paolino. Il dormitorio: un tetto per gli ultimi. Un riparo dove sentirsi al sicuro

Nell’antichità il filosofo Seneca si è molto soffermato sul significato e sul valore del tempo, tra le sue frasi più famose con le quali celebrava il tempo una è questa “Eccomi sono qui per te, come vuoi impiegarmi?“: questa riflessione calza a pennello per le persone che dedicano una parte del loro tempo agli altri in questo caso sono i volontari della Caritas che donano parte del loro tempo alla solidarietà, allo stare con gli altri, con quegli altri che spesso, come nel caso del servizio che garantiscono aldi via, nel cuore della città, sono gli ““ gli invisibili, persone senza volto che hanno smarrito la identità e la dignità e che vagano per le strade della città cercando undormire. Ildi viail locale è della Misericordia e è gestito dai volontari della Cartias di Viareggio e Lido in base alla convenzione stipulata con il Comune di Viareggio e la Misericordia di Viareggio.