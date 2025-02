Baritoday.it - In un furgone con una pistola rubata alle forze dell'ordine e pronta all'uso: due arresti a Bari

Leggi su Baritoday.it

Due persone sono state arrestate dai carabinieri acon le accuse di detenzione illegale e porto di arma da sparo da guerra e di munizionamento e ricettazione in concorso. In manette sono finiti un 46enne con precedenti di polizia e un 40enne incensurato.I due erano stati fermati per un.