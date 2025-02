Lanazione.it - In un attimo mi cambio e... sono pronto!

Leggi su Lanazione.it

Siamo gli scienziati Chiesini e abbiamo inventato un macchinario che rivoluzionerà la vita di tutti i fashionisti: il FASHION BOX. Si tratta di una cassa grande all’incirca come un armadio, nella quale civari pulsanti che ti permettono di indossare diversi outfit. Una volta entrati, ti trovi davanti ad uno specchio speciale che mostra i diversi capi di abbigliamento che potresti indossare e come ti stanno. Pigiando tasti freccia puoi andare avanti ed indietro decidendo i vestiti e una volta scelto l’outfit selezioni, sullo specchio touch, la combinazione che più ti piace. Oltre a scegliere tra i capi già esistenti nella memoria dell’armadio virtuale puoi inverntarti un abbinamento personalizzato e registrarlo. Voilà, il gioco è fatto! Inoltre, in base alle tue emozioni, al tuo umore, la boutique decide il colore che meglio ti si addice quel giorno: si sa, l’armocromia è importante! Un’altra innovazione importante è la presenza di un tasto “S” come small che ti dà la possibilità di ridurre la grandezza dell’armadio tanto da poterto portare in tasca ed utilizzarlo tutte le volte che desideri cambiarti.