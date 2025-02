Lanazione.it - In un anno 11 mila multe: “Controlli per la sicurezza”

Vezzano (La Spezia), 27 febbraio 2025 – Circa 11sanzioni per violazioni del codice della strada, delle quali 5.424 sul territorio comunale di Vezzano e 5.679 su quello di Bolano. Sono alcuni dei numeri contenuti nel report 2024 dell’attività della Polizia Municipale: il comando è congiunto tra i due Comuni e i dati evidenziano un’intensificazione deinell’ottica di garantire maggiore. “Prioritaria è la volontà di garantire costante presenza nel territorio con i servizi esterni, a pieno organico con due pattuglie che operano contemporaneamente, in ogni caso cercando di fornire la presenza di almeno una pattuglia che opera sull’intero territorio dei due Comuni, per fronteggiare le diverse problematiche che si presentano“. Una strategia che ha consentito di mettere in atto una sorta di Pronto Intervento a fronte di sinistri stradali che sono accaduti nei due territori, nei quali si è registrato un calo significativo: 33 in totale di cui 12 a Bolano e 21 a Vezzano, con una diminuzione rispetto ai 41 del 2023 e ai 39 del 2022.