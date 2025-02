Milanotoday.it - In pieno centro arriva un hotel di lusso (per 36 anni)

Un albergo a 5 stelle, del gruppo Sinas, prenderà sede in Galleria Ciro Fontana. L'asta all'incanto, in seguito a un bando del Comune di Milano, si è svolta giovedì 27 febbraio ed è stata vinta dal gruppo alberghiero per 1,2 milioni di euro all'anno di canone, a fronte della concessione.