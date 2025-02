Quotidiano.net - In orbita con la Ducati. Pertamina, un bel satellite. Illuminato dalla stella Vale

Punto primo: il Team-Vr46 è, da questa stagione, il primo ‘’ di. Un salto in avanti decisivo e motivazionale, quello della squadra dintino Rossi, che di fatto sarà d’ora in poi il punto di riferimento essenziale e decisivo per tutto quello che a Borgo Panigale si vuole mettere sul bancone guardando alle moto e risultati del futuro. Punto secondo: il team diaffronta il 2025 con strane (ma positivissime) idee in testa. Un po’ come del resto è stato nel 2024 di Pramac che a fine Mondiale - appunto come squadra- si è tolto la maxi-soddisfazione di strappare il titolo alla casa madre, con il trionfo di Jorge Martin. Sì, è quasi doveroso metterlo in evidenza, la squadra del Vr46 inizia la sua galoppata consapevole di una forza tecnica e di ambizioni che, pur provando a nascondersi, la non si può non inserire nelle caselle dei team che hanno la possibilità di diventare campione del Mondo.