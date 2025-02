Bergamonews.it - In moto senza assicurazione, investe un vigile all’alt e scappa: la solidarietà dei colleghi

Leggi su Bergamonews.it

La polizia locale gli aveva intimato l’alt una prima volta a Endine Gaiano, ma quellaSuzuki Gsx 750 sprovvista di(così si è appurato dalla lettura della targa) è sfrecciatafermarsi tirando dritto fino a Casazza, dove ha trovato una seconda pattuglia ad attenderlo. Il comandante Renzo Ghilardi, 63 anni, in mezzo alla strada con la paletta, è stato travolto dalciclista che ha proseguito la sua corsa ed è ora ricercato.Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Casazza e Ghilardi è stato trasferito in ospedale a Seriate in codice giallo. “Nell’inviargli un abbraccio virtuale ed augurargli una veloce ripresa, lo ringraziamo per quanto svolto con grande senso del dovere e coraggio, a discapito della sua incolumità”, commentano dall’amministrazione comunale.