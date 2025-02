It.insideover.com - In Georgia fabbrica di ovuli umani, 100 donne schiave in una rete tra Cina e Thailandia

Inè stata scoperta una struttura clandestina dove venivano estratti, rivelando una situazione drammatica: 100costrette a vivere in condizioni di sfruttamento brutale. Dietro questaillegale, un’organizzazione criminale operante tra, ha gestito il traffico e lo sfruttamento per anni.‘Na’ (nome fittizio utilizzato per tenere in anonimato la protagonista di questa storia), madre di un bambino in, mentre stava cercando un secondo impiego online ha notato un annuncio su Facebook che pubblicizzava un lavoro come madre surrogata in.L’industria della maternità surrogata inha registrato una crescita notevole negli ultimi anni, rendendo il paese una meta privilegiata per le coppie internazionali in cerca di soluzioni riproduttive a costi contenuti.