In cerca di relax?. Bastano tre parole. Benvenuti alle Terme

L’Emilia-Romagna è una terra ricca di storia, cultura e sapori unici, ma è anche una destinazione ideale per chie benessere grazie alla presenza di numeroseche sfruttano le proprietà benefiche delle sue acque minerali. Tra le più rinomate, ledi Tabiano, note come le ’del respiro’, utilizzano alcune delle acque sulfuree migliori d’Europa per la cura e la prevenzione di patologie legate all’apparato respiratorio e alla pelle. Situate in una posizione strategica, sulle prime pendici appenniniche di Parma, offrono non solo benefici per la salute (l’acqua termale di Tabiano è infatti utilizzata proficuamente per la cura e la prevenzione delle malattie di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle), ma anche la possibilità di scoprire le bellezze artistiche e gastronomiche del territorio parmense.