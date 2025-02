Linkiesta.it - In Azerbaijan la stampa libera è sempre più in difficoltà

Il governo dell’ha ordinato la chiusura degli uffici della redazione della Bbc, operativa in lingua azera dal 1994. La decisione di sospendere definitivamente le attività è arrivata dopo che, due settimane, il media statale azero APA.az aveva riportato la notizia citando fonti governative di Baku. La dichiarazione ufficiale della Bbc è arrivata però solamente il 21 febbraio, affermando che «una misura così restrittiva contro la libertà dirammarica profondamente».In un primo momento, il governo azero aveva ordinato di «apportare modifiche alle redazioni», non solo della stessa Bbc ma anche del media russo Sputnike della radio Voice of America. L’obiettivo dichiarato pubblicamente da Baku era quello di raggiungere una «parità tra le attività dei media statali azeri all’estero e quelle dei giornalisti stranieri nel nostro Paese».