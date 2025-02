Ilfattoquotidiano.it - “In Antimafia chiesi verifiche sui consulenti indagati, Castiglione s’infuriò”: il retroscena sul deputato arrestato per voto di scambio

“Quando ho citato idel comune di Agrigento,nel fascicolo sul clan Santapaola e il Comune di Tremestieri, Giuseppeè scattato come una molla e si è infuriato, sembrava il loro avvocato”. Parola di Giuseppe Di Rosa, responsabile del Codacons per la trasparenza degli enti locali in Sicilia. Giuseppeè statoil 24 febbraio perdipolitico mafioso: secondo gli inquirenti di Catania, l’ex capogruppo del Movimento popolari e autonomisti sarebbe vicino proprio al clan Santapaola. Dopo la misura cautelare,si è dimesso dal suo gruppo all’Ars (ma non dall’incarico di) e dalla Commissione. Proprio in quella sede, il 26 giugno scorso, è avvenuto lo scontro con Di Rosa.Le grane e gli arresti eccellenti ad Agrigento – L’uomo del Codacons aveva sollecitato un’audizione per accendere un faro su Agrigento, a ridosso della stagione da Capitale della Cultura.