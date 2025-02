Movieplayer.it - Impact Winter: il podcast diventa una serie tv sviluppata da Francis Lawrence per Netflix

Leggi su Movieplayer.it

La saga dicreata da Travis Beacham, uno deiAudible Originals più popolari in tutto il mondo, diventerà unatvperha annunciato lo sviluppo di unatv tratta dalAudible Originals intitolato, creato da Travis Beacham. Nel progetto sarà coinvolto, già dietro la macchina da presa di Hunger Games, come regista e produttore esecutivo. Cosa raccontaTravis Beacham ha già firmato script per Carnival Row, Pacific Rim e Clash of the Titans, eha già ottenuto 6 milioni di abbonati con le sue prime tre stagioni, mentre la quarta sta venendo realizzata. La storia è ambientata in un mondo dove una cometa ha colpito la Terra con risultati apocalittici. .