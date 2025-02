Zonawrestling.net - Impact 27.02.2025 Can we trust of Elijah?

Leggi su Zonawrestling.net

Si apre un nuovo episodio di! con tutto il System sul ring. A parlare è il leader della stable, Moose, che prima avverte Oba Femi dopo i recenti screzi vissuti in prima persona con il campione NXT. Sottolinea la differenza tra un semplice “RULER” e un “Face of the Franchise” come lui.Poi però Moose vira le sue parole verso un altro nome, Jeff Hardy.“Mi hai sconfitto due volte e questa sera avrò la mia rivincita dimostrandoti che la fortuna avuta finora, non sarà più dalla tua”.L’intero gruppo era intenzionato a lasciare il ring festeggiando, ma vengono tutti interrotti inaspettatamente dai Colons.Eddie e Orlando dicono di essersi uniti al roster TNA non per fare numero, ma per dimostrare tutta la loro voglia di lottare con violenza e determinazione, ma soprattutto con l’intenzione di non andare contro il System, bensì di supportare il System.