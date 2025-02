Liberoquotidiano.it - Immigrati prendono a sassate l'inviato di Del Debbio: choc a Vicofaro, finisce male | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Io non la chiamerei accoglienza, questo è degrado, squallore": una cittadina di, esasperata, lo ha detto all'della trasmissione Dritto e Rovescio condotta da Paolo Delsu Rete 4. Il riferimento della donna è all'ennesima chiesa occupata daglinel comune vicino a Pistoia. "Prendo qualcosa e ti butto di sotto", dice a un certo punto un immigrato nel servizio. "Dovete andare a lavorare", l'invito di un cittadino della zona. "Vai a morire vecchio", la risposta poco garbata. "Ci stanno tirando i sassi", nota a un certo punto l'del programma, come si vede anche nelle immagini del servizio. Poi, rivolgendosi direttamente al parroco di quella chiesa, Don Massimo Biancalani, il giornalista dice: "Non ci hanno fatto fare le riprese". "Hanno fatto bene", la replica.