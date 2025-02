Quotidiano.net - Imma Tataranni 4: le anticipazioni della seconda puntata

Il sostituto procuratore di Matera interpretato da Vanessa Scalera,, è tornata a far parlare di sé. La primaquarta stagione dello show, andata in onda il 23 febbraio su Rai 1, è stata seguita da 4.186.000 spettatori pari al 24% di share. Una vittoria in termini di ascolti che conferma il grande successofiction Rai e di questo insolito ma amato personaggio che, in questo quarto capitolo più che mai, è pronto a stupire. Cosa accadrà nel secondo episodio? ‘4’: il secondo episodio domenica 2 marzo La crisi tra(Vanessa Scalera) e suo marito Pietro (Massimiliano Gallo) continua. L’uomo affronta il lutto che arriva dalla mortesua amante ma vorrebbe anche provare a rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio e, per questo, una volta trovatacerca di ricucire un rapporto spiegandole la sua sofferenza.