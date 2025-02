Ilgiorno.it - Illuminazione, strade rotte e rifiuti. Il bilancio dell’app Municipium

Leggi su Ilgiorno.it

Soprattutto la carenza die lebuie per i lampioni rotti, ma anche le buche nell’asfalto, i marciapiedi dissestati, iabbandonati e le discariche abusive. E poi la segnaletica abbattuta e i rumori molesti. Sono questi i principali problemi segnalati al Comune dai lissonesi attraverso la nuova app, attivata a inizio dicembre. A raccontarlo sono i dati messi nero su bianco dalla giunta, in risposta a un’interrogazione presentata in Consiglio dal Pd. L’apppermette agli abitanti di comunicare in modo rapido con l’amministrazione, inviando segnalazioni agli uffici competenti, così da accelerare la risoluzione dei disservizi. In poco più di due mesi, le richieste di intervento fin qui registrate hanno riguardato in 30 casi l’pubblica, quasi sempre per lampioni non funzionanti (29 segnalazioni).