Dilei.it - Ilaria Spada incinta a 44 anni, aspetta il quarto figlio da Kim Rossi Stuart

Leggi su Dilei.it

Un’indiscrezione di quelle splendide riguardae Kim. La loro famiglia sarebbe sul punto di ampliarsi ulteriormente. La coppia pare in attesa del, stando alle indiscrezioni pubblicate da Diva e Donna. I due non hanno ancora confermato o smentito il tutto ma, intanto, la notizia circola rapida sui social.delCome detto, non c’è stata alcuna conferma o smentita da parte dio Kim. Diva e Donna ha però pubblicato alcuni scatti che li ritraggono a passeggio con i loro bambini. Lo sguardo è rivolto principalmente al presunto pancino materno dell’attrice 44enne.Una sfida per lei, dovesse essere tutto confermato, considerando anche la necessità di rinunciare a eventuali opportunità lavorative. Di recente aveva infatti raccontato la propria esperienza nelle varie gravidanze.