Ilfattoquotidiano.it - Il video di Trump su Gaza dovrebbe far riflettere su due temi fondamentali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Marco MarangioOltre 42 milioni di visualizzazioni e solo nelle prime 24 ore dalla pubblicazione. Questo il dato più evidente per ilgenerato da AI più visto di sempre.Il “”, così è stato “battezzato” dalla rete, ha avuto la benedizione su Truth direttamente dal protagonista stesso. Condividendolo sul suo social, il Donald, in modo non proprio implicito ha affermato che sì, lache verrà la immagina proprio così. Unaetnicamente “ripulita”, fiera e prospera grazie al lusso e al gioco d’azzardo, popolata per lo più da chi il mondo già lo controlla.Eppure il caso mediatico sorto attorno a questofarcisu almeno un paio dida non sottovalutare. Il primo: non siutilizzare uno degli strumenti potenzialmente più potenti in questo modo.