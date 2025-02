Lanazione.it - Il tunnel scalda gli animi. San Niccolò dice no: "La nostra identità vale più del turismo"

"Non possiamo svendere Sanai turisti, dobbiamo preservare e difendere l’del quartiere opponendoci al passaggio sotterraneo all’Arno". I residenti del piccolo rione sulle rive del fiume bocciano con forza ilche dovrebbe collegare la Torre della Zecca a San Niccoló: un’opera che più che unire sta dividendo glidella città. Le contrapposizioni sono emerse nitide durante la riunione di ieri del consiglio di Q1, aperto ai cittadini (presenti i consiglieri comunali Palagi e Draghi). Da un lato i residenti d’Oltrarno contrari alla scelta, convinti che se realizzata "spopolerà Sandandolo in pasto aldi massa una volta per tutte". Dall’altro l’amministrazione regionale che nel 2024 ha stanziato 7 milioni e mezzo per recuperare questo antico passaggio sotterraneo, costruito nell’Ottocento per l’acquedotto e chiuso nel 1959.