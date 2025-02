Il Time non ha ricevuto 4 milioni di dollari da USAID per nominare Zelensky persona dell’anno 2022

Leggi su Open.online

Circola un video, attribuito presumibilmente alla testata americana e repubblicana New York Post, riguardante la presunta scoperta di un finanziamento di 4dida parte dell’agenziaalla rivista. Il motivo? Pagare la celebre copertina del Person of the Year, affinché venisse dedicata al leader ucraino. Tuttavia, consultando i dati pubblici, non risulta alcun pagamento di questo tipo da parte dialla rivista. Inoltre, il servizio video non è riconducibile al New York Post.Per chi ha frettaIl video non è stato prodotto dal New York Post.Non esiste un’inchiesta giornalistica a riguardo.Dai dati pubblici, non risultano pagamenti del genere a favore della rivista e del suo editore.AnalisiLa narrazione viene veicolata anche da dei video, come il seguente reel pubblicato su Facebook così descritti: «Sembra che l’abbia pagato alla rivistadiper”»Il video non è opera del New York PostLa clio presenta un logo, quello della testata repubblicana New York Post.