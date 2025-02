Ilfattoquotidiano.it - Il Tg1 oscura lo sciopero dei magistrati: niente immagini o dati sull’affluenza, ma parola al procuratore pro-separazione delle carriere

Nessuna immaginemanifestazioni, nessun dato sulla partecipazione. Solo una breve intervista doppia con la suggestione di una magistratura spaccata a metà: chi ha protestato e chi si è opposto alle proteste. Così il Tg120, il notiziario tv più seguito d’Italia, ha raccontato lodi giudici e pm contro la riforma costituzionale sulla, varata dal governo e attualmente in discussione in Parlamento. La mobilitazione lanciata dall’Associazione nazionaleha avuto un oggettivo successo: l’80% di adesioni a livello nazionale, flash mob di fronte ai Palazzi di giustizia e affollate assemblee pubbliche in trenta città d’Italia. Insomma, è stata un’iniziativa unitaria e non uno show di toghe rosse. Ma tutto questo il telespettatore del Tg1 non lo sa.