Ilnapolista.it - Il tentativo di negare ai tifosi del Napoli il diritto alla delusione se non arrivasse lo scudetto (Trombetti)

Leggi su Ilnapolista.it

Non negate aidelilse non arriva lo)In prima pagina sul Mattino il professor Guidoscrive deldeidel. Sintetizza e fotografa perfettamente la strana aria che si respira ain questi giorni. Giorni di ineguagliabile nervosismo dalle parti di Castel Volturno. Società e ambienti filo-societari sono alacremente impegnati neldi presentare-Inter come se si trattasse di Canicattì-Real Madrid e non la sfida tra la capolista (Inter) e l’inseguitrice a un punto (). Quasi stucchevoli le dichiarazioni del direttore sportivo Manna eccessivamente remissive. Ilè chiaro: dopo il fallimentare calciomercato, ilè di far passare il concetto che mai e poi mai ilha avuto locome obiettivo.