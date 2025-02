Ilfattoquotidiano.it - Il Tar smonta la delibera dell’Authority che obbligava le compagnie low cost a rispondere ai reclami in tempi certi: “È materia dell’Ue”

Formulari web per l’invio dei, obbligo di risposta motivata e indennizzi automatici fino a 100 euro per ogni risposta mancata o tardiva. Dovevano entrare in vigore il 30 marzo le nuove regole adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti per obbligare leaeree lowa trattare indegli utenti. Così non sarà, perché a fine gennaio il Tar del Piemonte (competente sui ricorsi contro i provvedimenti, che ha sede a Torino) ha annullato lache le prevedeva, dando ragione all’Associazione ItalianaAeree Low Fares, di cui fanno parte anche Ryanair e Easyjet.Per i giudici il provvedimento “ha invaso l’ambito di competenza riservato all’Ente nazionale per l’aviazione civile”, l’unico che può sanzionare leche non rispettano le norme europee, e “violato le competenze spettanti agli organi dell’Unione”, a cui si devono i due regolamenti (del 2004 e del 2006) che disciplinano la