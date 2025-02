Nuovasocieta.it - Il sopralluogo ad Askatasuna divide la Sala Rossa

Mentre il Comune di Torino prosegue nella sua volontà di recupero dell’immobile di corso Regina Margherita 47, da quasi 30 anni sede del centro sociale, è diventato un caso ilrealizzato nei giorni scorsi da parte della Commissione controllo di gestione con la vicesindaca Michela Favaro e l’assessore Jacopo Rosatelli, che per muoversi nella struttura hanno dovuto calpestare uno striscione con volti di politici con naso da clown. La maggioranza indifende la visita definendola “un’occasione di confronto” e un “passo in avanti nel percorso di dialogo, volto a individuare soluzioni che rispondano alle esigenze della città e della comunità”. Ma di ben altra opinione è il ministro Paolo Zangrillo che facendo riferimento a quanto accaduto a Torino ha precisato: “Prendere in ostaggio una delegazione di consiglieri comunali, farli camminare su un tappeto di carta, calpestando così i volti di alcuni dei leader politici del centrodestra, è un atto inaccettabile e vile.