Il sindaco di Urbino Maurizio Gambini si è dimesso

, 28 febbraio 2025 – Poche parole, ma a quanto pare sono irrevocabili:si èdadi. Lo ha annunciato a sorpresa (“Non l’ho detto nemmeno a mia moglie e alla mia assistente”) durante il consiglio comunale, di fronte a una maggioranza e minoranza sbigottite. Poche parole per annunciarle: “Le dimissioni le ho presentate oggi all’ufficio protocollo e non ho intenzione di ritirarle. Era un gesto doveroso perché ci sono persone che credono di essere migliori degli altri mentre sono entrati in consiglio grazie a una surroga fatta per mia richiesta”. Il riferimento è ai consiglieri diRinasciMenti Guidi, Carobini e Rossi. Ilsi sarebbein sostanza per non cedere al ricatto del nuovo gruppo, che reclamava un assessorato, preferendo far cadere tutta la giunta.