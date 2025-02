Metropolitanmagazine.it - Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, spostata la data d’uscita e tutte le nuove notizie

Andy Serkis è pronto a tornare nella Terra di Mezzo dirigendo e interpretando il film Il: La, ma i fan dovranno aspettare ancora un po’ per vederlo. Inizialmente, il piano era di far uscire il film nel 2026, ma non è più così. In un’intervista con The Direct, Serkis ha fornito un aggiornamento sul progetto, rivelando che la nuova finestra di uscita prevista è il 2027. Ha condiviso che Laè ancora nelle prime fasi di sviluppo, visto che ci sono mesi di lavoro preparatorio da fare prima che la produzione possa iniziare.“Sì, non è il 2026. In origine doveva essere dicembre 2026. Sarà dicembre 2027“, ha detto Serkis. “Siamo proprio all’inizio del processo di scrittura. Ci prepareremo più avanti quest’anno. La preparazione richiede un bel po’ di tempo, sei o sette mesi, e poi gireremo l’anno prossimo.