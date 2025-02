Puntomagazine.it - Il segreto di Pulcinella

Da Acerra alla Luna, passando per NapoliIl 25 febbraio si è celebrata la giornata mondiale della Commedia dell’Arte: quasi cinque secoli fa, 480 anni per l’esattezza, nel 1545 è notificata la nascita della prima compagnia teatrale di comici al mondo, legalmente costituita tramite atto ufficiale, stipulato nella città di Padova. La commedia dell’arte era un genere teatrale in cui non si portavano in scena dei copioni precostituiti, ma si puntava sull’improvvisazione e sull’abilità degli attori: pur avendo concordato un “canovaccio”, un’idea di base delle trame da raccontare, i protagonisti inventavano intrecci diversi, interpretando più o meno gli stessi ruoli o gli stessi archetipi teatrali, tramite costumi e volti coperti o truccati. le Maschere Italiane Nascevano così le “Maschere” che attingevano alle tradizioni delle varie città e regioni, per delineare dei personaggi simbolici che rappresentavano tutta l’Italia sulle “tavole“ del palcoscenico oltre confine, anche se gli spazi completamente dedicati alle rappresentazioni arriveranno molto più tardi.