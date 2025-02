Iltempo.it - Il sarcasmo del Papa: "Se c'è voluta la malattia per riunire tutti mi ammalerò più spesso"

Raccontano cheFrancesco, informato della presenza in prima fila dei cardinali più critici del suo pontificato alla recita dei rosari in Piazza San Pietro per la sua guarigione, abbia esclamato con il suo proverbialeche «se c'èla miaperin comunione fraterna, vorrà dire che mipiù». Alè stato anche raccontato che sulla partecipazione dei cardinali Gerhard Müller, Robert Sarah, Raymond Leo Burke - i tre avamposti del conservatorismo più intransigente del Sacro Collegio - e Angelo Becciu, condannato e precedentemente privato dei diritti e dei privilegi propri del cardinalato (tra cui l'ingresso in Conclave), si è aperto un dibattito su blog e giornali che ha dell'incredibile. C'è perfino qualche penna molto vicina al pontefice che si è arrogata il diritto di raccomandare ai suddetti eminentissimi di «non pregare contro», mutuando l'ormai nota battuta di Francesco «pregate per me, ma a favore, non contro!».