Il salone Punto d'Incontro spegne 40 candeline, il riconoscimento di Confcommercio

Pisa, 28 febbraio 2025 – Un “di” di nome e di fatto, ma anche undi riferimento per le tantissime clienti che si affidano alle esperte mani delle sorelle Ceccarelli. Festeggia 40 anni di attività lo storicodi parrucchiere delle sorelle Monica e Cristina Ceccarelli. Una realtà presente a Pisa dal 1985 e celebrata con unconsegnato dal direttore generale diPisa Federico Pieragnoli e dalla responsabile area tecnicaPisa Irene Della Croce alle titolari. “Un traguardo che ci riempie di orgoglio e ci emoziona” raccontano Monica e Cristina Ceccarelli “abbiamo inaugurato l'attività il 20 febbraio 1985 partendo dal negozio di via San Lorenzo e dopo cinque anni ci siamo spostate in piazza Santa Caterina, dove siamo rimaste per poco più di 10 anni, fino al trasferimento, nel 2001, nell'attuale sede in via Luigi Bianchi 39, dove lavoriamo affiancate dalla nostra collaboratrice Valentina Conti.