Il ruggito del mondo della moda | Fare sistema spinge la ripresa

Ben 24.977 operatori professionali - tra cui 18.833 buyer in crescita del 7% sull’edizione di settembre 2024 – sono stati protagonisti, insieme a oltre 1.100 espositori, di Lineapelle, l’evento fieristico di riferimento per la filiera globale del lusso,e del design. Un dato importante che si aggiunge ai risultati delle altre manifestazioni fieristiche dedicate all’accessorio-- Micam Milano, Mipel, TheOne Milano e Milano Fashion&Jewels – che si sono chiuse pochi giorni fa con 40.449 visitatori per il 45% stranieri, provenienti da 127 Paesi come Giappone, Cina, Francia, Spagna, Germania, Grecia e Turchia. A Lineapelle concerie, produttori di accessori, componenti, tessuti e materiali sintetici hanno messo in mostra una profonda visione progettuale, proponendo – dai pellami alle suole e a tutte le merceologie di prodotto esposte - novità e innovazioni di altissimo livello che hanno suscitato un concreto interesse nei visitatori, evidenziando un deciso ritorno per gli aspetti più veri e naturali di pelli e materiali.