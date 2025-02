Iodonna.it - Il rosso della mantella di Felipe sul vestito da cerimonia, il nero del completo sulla cappa: la regina emozionatissima per la laurea honoris causa del marito

Un dettaglio mai lasciato al caso. Allain cui reVI ha ricevuto laper l’impegno in favore dei diritti umani,cultura ericerca dall’Università di Alcalá de Henares, Letizia di Spagna ha scelto un elegante abito color ciliegia, perfettamente in armonia con il mantelloindossato dal. Un accostamento che non è passato inosservato, sottolineando il legame tra i due non solo sul piano istituzionale, ma anche stilistico. Un look sofisticato, studiato nei minimi dettagli e valorizzato da accessori ricercati, che conferma ancora una volta il ruolocome icona di eleganza. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Letizia di Spagna, ila contrasto con il look di rePer l’occasione, Letizia ha indossato un abito firmato The 2nd Skin Co.