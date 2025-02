Gamberorosso.it - Il ristorante sconosciuto tra Reggio Emilia e Modena aperto da un ex chef stellato che vale il viaggio

“E’ un’osteria? E' Un? E' un bistrot?” Che cosa importa? “Per me è un posto meraviglioso, pieno di cultura, capacità, voglia, energia ma soprattutto umanità e ascolto”. Questa recensione entusiastica non arriva da un utente qualsiasi di Tripadvisor, ma da unonon facile agli ardori: Matias Perdomo del Contraste, uruguaiano ormai di casa a Milano, città che di questa razza di sudamericani orgogliosi e grintosi prima di lui aveva conosciuto solo certi volubili calciatori. Perdomo racconta su Instagram di essere andato qualche giorno fa da Damatosteria ad Arceto, nel reggiano, “per festeggiare il compleanno di mia figlia” e di esserne andato via all’ottavo cielo: “Siamo arrivati per primi e usciti per ultimi, e questo la dice lunga”.Gianni D'Amato e Matias PerdomoUna lunga storia, da Sulla ad ArcetoIl post di Perdomo getta un po’ di luce su un locale che, anche per il suo essere lontano da tutto, in un paesino tra, è forse tra i più sottovalutati d’Italia.