Il programma L’Olimpia corre il Monaco si arrende

Giornata numero 27 in Eurolega. Ai playoff le prime sei, play-in dalla posizione numero sette a quella numero 10 per determinare le ultime due squadre che andranno ai quarti. Le altre gare: Stella Rossa-Zalgiris 80-86; Parigi-Bayern 93-88; Olimpia Milano-86-80; Real Madrid-Barcellona 96-91; Maccabi Tel Aviv-Fenerbahce 94-76; Efes Istanbul-Alba Berlino: Partizan-Vitoria, Asvel-Panathinaikos. La classifica: Olympiacos Pireo 38; Fenerbahce Istanbul 34; Panathinaikos Atene,, Stella Rossa Belgrado, Bayerne Parigi 32; Olimpia Milano 30; Partizan Belgrado, Real Madrid e Barcellona 28; Zalgiris Kaunas 26; Efes Istanbul 24; Vitoria e Asvel Villeurbanne 22; Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv 14; Alba Berlino 8. Domenica, infine, la Virtus tornerà in campo, sempre alla Segafredo Arena, per il confronto conMilano, rivincita del quarto di finale di Coppa Italia.