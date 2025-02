Amica.it - Il principe William e Kate Middleton sono innamoratissimi. Lo racconta il body language della loro ultima uscita. Leggi tutto su Amica.it

Stanno insieme da più di vent’anni. Ilamore, però, non conosce crisi., futuri re e regina del Regno Unito. Prima compagni di studi, poi di vita. Fidanzati, sposati e, da alcuni anni, papà e mamma di tre splendidi bambini. La vita di coppia delssa del Galles, però, non è sempre stata rose e fiori, anzi. Nel 2007 lui lasciò lei (e lei, più in forma che mai, si fece vedere in giro con altri per farlo ingelosire).Poi, qualche anno fa, già a matrimonio avvenuto iniziarono a circolare alcune voci su una presunta liaison dicon una nobile vicina di casa di Anmer Hall, Rose Hanbury. Vero o no, si iniziò a dubitaresoliditàvita coniugale.