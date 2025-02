Anteprima24.it - Il Prefetto convoca il tavolo di consiliazione per risolvere le criticità al San Pio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNella mattina di ieri 27/02/225, si è tenuto ildi conciliazione presso Prefettura di Benevento per discutere dellesegnalate dalle Scriventi OO.SS. ed oggetto della proclamazione dello stato di agitazione e più segnatamente la questione del Pronto Soccorso – del Lavoro Straordinario – dei Buoni pasto – e del Parcheggio.Al, oltre ale il suo staff, erano presenti i Rappresentanti delle sigle sindacali, il Direttore Generale dell’A.O. San Pio, con tutto il suo staff e il Rappresentante della Regione Campania, dott. Postiglione, da remoto.I rappresentanti delle OO.SS. – USB Giovanni Venditti, UIL F.P.L. Giovanni De Luca, NURSING UP Gaetano De Capua e FIALS Mario Ciarlo – hanno, in premessa, ringraziato ilper lazione, ma a conclusione della discussione hanno manifestato insoddisfazione, dichiarando, quindi, il permanere dello stato di agitazione per le risposte fornite dalla Direzione dell’A.