Il portaombrelli

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.La storiella della volpe e l’uva, trova sempre più applicazione, nel raccontare i fatti del nostro mondo pallonaro. A seconda di chi vince e di chi perde, vediamo trofei trasformarsi per magia da sgangherati, quelli che lasciamo sul pianerottolo, tanto se qualcuno te lo porta via ti fa pure un favore, a scintillanti coppe, da glorificare e santificare nel corso dei secoli.Settimana di coppa Italia, sicuramente trofeo che da noi troppo spesso ha i connotati del fastidioso e ulteriore impegno, magari quando servirebbe concentrarsi su qualcosa di più succulento! In England è tutta un altra storia, basti vedere con che grinta, le squadre minori ci mettono nell’affrontare la competizione. Evidentemente Empoli si è trasformato in un sobborgo di Londra, infarcito di giovanotti ha passato il turno in casa gobba, con relativo vilipendio e gaudio del resto del mondo! Ora i toscanacci affronteranno i felsinei in un derby dell’appennino che si presenta infuocato! Dall’altra parte altro che infuocato, un ennesimo derby, e sto male solo al pensiero!Trovare la Lazio mi ricorda quel 2 maggio 2010, quella vittoria nostra per zero due all’Olimpico, con relativa soddisfazione di entrambe le tifoserie gemellate.