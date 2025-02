Quotidiano.net - Il Pontefice continua a migliorare . Vuole tornare presto in Vaticano

Pur navigando a vista, incon prudenza s’inizia a pensare alle dimissioni di Francesco. Dal Gemelli, certo, e non dal papato, come si augurano invece i corvi appostati sopra il Cupolone, pronti a gracchiare alla prima virgola fuori posto del bollettino medico che, da due settimane, quotidianamente accompagna la degenza dell’88enne Bergoglio. Quello diffuso ieri sera dalla Sala stampa vaticana ammutolisce proprio gli uccelli del malaugurio. Le condizioni cliniche si confermano "in miglioramento". Ilha alternato la fisioterapia respiratoria al riposo, nel pomeriggio "si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato sito al decimo piano dell’ospedale". Manca ancora una data per il ritorno del Papa in, c’è da aspettare che i sanitari sciolgano la prognosi – nel bollettino si legge che ancora "sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica" –, ma, dato il cauto ottimismo delle ultime ore, fonti vaticane lasciano filtrare l’ipotesi che il D-day possa scattare alla fine della prossima settimana.