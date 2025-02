Liberoquotidiano.it - Il poeta inquieto che diede sostanza alla parola

"Dall'Uomo al D u o m o ” : con questo titolo di suggestiva efficacia, Milano ricorderà Mario Luzi, a venti anni dscomparsa (28 febbraio 2005). Lo scenario della Cattedrale, dunque, come luogo eletto per rievocare ilfiorentino, con un regista/interprete come Massimliano Finazzer Flory e una serie di incontri qualificati. A partire dall'intervento di Armando Torno, il 28 febbraio. Poi, dal 3 al 7 marzo, altri appuntamenti che si concluderanno con la riflessione di Monsignor Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano, dedicata. Ladi Luzi. Cristiana- sempre - ma inquieta, inquietante come la vita. Bello sarebbe se la preghiera di un cuore puro (e quando mai lo è un cuore umano?) sciogliesse i nodi esistenziali. E tutti gli altri: storici e politici, civili e sociali.