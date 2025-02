Quotidiano.net - Il più grande iceberg al mondo si dirige verso la Georgia del Sud: a rischio uccelli marini, pinguini e foche

Roma, 28 febbraio 2025 - Il piùalminaccia la costa meridionale delladel Sud oAustrale, un arcipelago situato nell'Oceano Atlantico meridionale controllato dalla Gran Bretagna. Lì si trova un habitat fondamentale per numerose specie di, tutti ora minacciati daldell'impatto dell'A23a contro l’isola. In viaggioladel Sud A23a si staccò nel 1986 dalla calotta glaciale di Filchner nel profondo del Mare di Weddell, ma rimase bloccato sul fondo per decenni, fino al 2020 quando riprese a navigare. Per anni ha vagato lentamente finché non ci si è accorti che stava puntando la costa meridionale delladel Sud. Da allora è monitorato dagli esperti, preoccupati per gli effetti che avrebbe lo scontro con l'isola sul particolare ecosistema che garantisce di nutrirsi e riprodursi a tante specie.