Liberoquotidiano.it - "Il Papa è già morto e non ce lo dicono": il delirio su Francesco in ospedale

Certo, certissimo, anzi improbabile. Tanto c'è sempre chi giura e spergiura di saperla lunga, che le cose non stanno affatto come si dice, chedi lassù – ma non al decimo piano del Policlinico Gemelli – sorride serafico sulle ambasce degli uomini e della loro propensione a ricamare, ingigantire, rivelare i segreti. Soprattutto quelli più segreti degli altri, inconfessabili, sussurrati all'orecchio da un amico fidatissimo che sa quello che non si può dire, suggellato dalla consegna del silenzio, da non riferire a nessuno. Che è poi quello che tutti raccomandano, liberandosi così la coscienza per aver trasgredito. Secondo i social esisterebbe un complotto in terra per nascondere la notizia più ferale per il mondo cristiano raccolto in preghiera per la sua guida spirituale. La calunnia è un venticello che si disperde in refoli, si insinua nei gangli del web, lievita, si gonfia, e riparte con ulteriore forza.